Charts Japon : Everybody's 1-2 Switch tente d'exister

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 juillet 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On reste dans un trou du calendrier où il n'y a vraiment pas grand-chose à dire hormis attendre que les consoles dominantes franchissent de nouveaux paliers, et avant cela, la semaine prochaine, les premiers résultats physiques d'un certain. Voilà voilà…Ah si, vous noterez ques'est offert une deuxième semaine meilleure que la première, n'empêchant pas de constater l'énorme flop. On s'en remettra.