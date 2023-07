Charts Japon : PS5 et Xbox Series encore en recul

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 26 juin au 2 juillet, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Le messieest passé et n'a pas laissé beaucoup de traces dans sa deuxième semaine, allant même jusqu'à se traduire par une chute immédiate des ventes de la PlayStation 5, et d'ailleurs même chose pour la pauvre Xbox Series qui avait connu les joies de la surface pendant 15 jours (merci les bundles, encore une fois).C'est donc la Switch qui résiste, elle qui risque d'évoluer solo durant les beaux jours avec une petite aide de, et ce avant l'arrivée bienvenue deEt pour ceux qui se posent la question, le lancement depeut-être jugé correct : 55.000 sans l'habituelle part du dématérialisé, ça n'a pas trop à rougir des 130.000 deet sa licence bien mieux établie.