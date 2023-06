STEAM : Valve refuserait la publication de jeux aux assets générés par des IA STEAM : Valve refuserait la publication de jeux aux assets générés par des IA

C'est probablement un combat perdu d'avance si l'on sait être objectif, mais il est notifié sur Reddit que Valve semble mener un début de bataille contre l'Intelligence Artificielle, et plus particulièrement celle permettant de générer des assets artistiques.



C'est le vétéran de l'industrie Simon Carless qui a rapporté qu'un développeur de jeu a soumis une première version d'un jeu sur Steam avec « quelques actifs » générés par une IA, qu'il prévoyait néanmoins d'améliorer à la main d'ici la version finalisée. On va le croire sur parole mais toujours est-il que pour l'heure, Valve a immédiatement repéré l'esbroufe et on ignore de quelle façon (ironie : avec une IA ?), menant à une désapprobation temporaire de la publication du jeu tant que son développeur n'a pas corrigé le problème ou prouvé que les actifs utilisés par l'IA pour générés les siens lui appartiennent.



« Comme la propriété légale de ces œuvres générées par l'IA n'est pas claire, nous ne pouvons publier votre jeu tant qu'il contient des actifs générés par l'IA, à moins que vous ne puissiez confirmer que vous possédez les droits sur toutes les propriétés intellectuelles exploitées dans l'ensemble des données formées par l'IA pour créer les assets de votre jeu. »



Une bonne chose, mais avec une IA qui se perfectionne sans cesse, à voir combien de temps tiendra ce type de bouclier.