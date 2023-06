Halo Infinite : le multi n'accueillera plus de nouvelles cinématiques narratives

Conséquence de la restructuration et des diverses démissions en cours de route,perd la dernière trace narrative de son suivi : 343 Industries annonce l'abandon des cinématiques saisonnières pour mieux. Un simple bonus néanmoins toujours appréciable mais il ne fallait décidément plus garder espoir sur le sujet depuis l'abandon du suivi de la campagne.qui sur son multi vient de lancer sa Saison 4 (avec retour du Ranking façon Reach ainsi que le mode Infection), dont on attend de voir les éventuels effets sur Xbox et Windows Store : sur Steam, ce fut un simple petit sursaut d'audience comme à chaque nouvelle saison avant le retour à la chute.