Matt Booty confirme la possibilité que d'autres studios planchent à l'avenir sur Halo Matt Booty confirme la possibilité que d'autres studios planchent à l'avenir sur Halo

L'information est évoquée par plusieurs insiders du milieu depuis des mois dont Jason Schreier et Jeff Grubb, et elle est à présent confirmé par le responsable des Xbox Games Studios, Matt Booty donc, ou du moins en partie.



On parle de l'avenir de la franchise Halo et contrairement à ce que l'on aurait pu croire un temps, 343 Industries ne va pas se transformer en maison-mère n'œuvrant que sur le multi et l'apport de directives, Booty estimant que le studio peut encore apporter de nombreuses choses grâce à une équipe refaite à neuve depuis la récente restructuration. « L'équipe qui a fait Halo Infinite n'est pas la même équipe qui va aujourd'hui nous faire avancer. »



En revanche, ce qu'il ne nie pas, c'est la possibilité que d'autres studios interviennent à l'avenir pour exploiter la licence, allant jusqu'à dire qu'en cas de validation du rachat d'Activision Blizzard, oui, il serait possible qu'une des boîtes estampillées « Call of » (Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer…) s'occupe d'un jeu Halo. Il ajoute tout de même que dans l'actuelle politique des Xbox Games Studios, rien ne sera imposé à telle ou telle équipe, et que l'idée devra avant tout venir d'eux.