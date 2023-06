[LEAK] Like a Dragon Gaiden : premiers visuels, quelques infos et une date de sortie [LEAK] Like a Dragon Gaiden : premiers visuels, quelques infos et une date de sortie

SEGA comptait probablement nous balancer la sauce sur le sujet le 16 juin lors de l'event dédié, mais le stagiaire du PlayStation Store a de nouveau appuyer sur le mauvais bouton avant l'heure : on sait désormais que Like a Dragon Gaiden, c'est pour le 9 novembre (PC, PS5/PS4, Series/One), et on repart même avec quelques visuels.



Episode annexe destiné à nous faire le lien entre l'épisode 6 et 8 du point de vue de Kazuma Kiryu, le titre mettra en effet ce dernier dans une période où il vivra dans l'ombre après avoir simulé sa propre mort. Contrairement aux nouvelles habitudes des chapitres centraux façon RPG, Gaiden sera en temps réel avec deux styles de combat (en résumé brutal ou vitesse) et n'oubliera pas les habituelles délires annexes, de sous-missions « passionnantes » à du karaoké, des mini-jeux ou une arène de combat.