Diablo IV : déjà 2 extensions en chantier

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant le lancement officiel de(hors accès anticipé) et comme chacun le sait déjà, son orientation beaucoup plus poussée vers le jeu à service lui donnera l'occasion d'agir en rythme de saison trimestrielle (avec un pass à chaque fois), ce qui n'empêchera pas la sortie de grosse extension très probablement payante.Car Rod Fergusson prévient : alors que le jeu s'apprête à être lancée, l'homme annonce que l'équipe a quasiment terminé le contenu de la Saison 1 (pas de date) et que plusieurs personnes sont déjà sur la Saison 2… mais également sur l'extension 1 et les contours de l'extension 2. Pas de temps à perdre donc.