Forza Motorsport prend 2 RDV pour le mois de juin

Il est temps pour Turn10 de bientôt passer la seconde concernant le retour de(sans numérotation), l'équipe diffusant le Key Art et la promesse que le Xbox Showcase du 11 juin permettra de repartir avec « un aperçu des voitures de près » sans que le titre n'envahisse le gros du show : une présentation dédiée aura lieu 2 jours plus tard, le 13 juin, pour découvrir du gameplay et le mode carrière.Encore sans date précise, ce nouveau départ reste naturellement pressenti pour la fin d'année, uniquement sur PC et Xbox Series.