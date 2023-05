Dead Island 2 dépasse les 2 millions de ventes (et 8,5 millions pour Metro Exodus)

Entre deux annonces de rachat, Embracer nous apprend quea dépassé les 8,5 millions de ventes (500.000 de plus lors du dernier trimestre), une performance comme souvent bien aidé par les promotions et dans tous les cas de quoi conforter son développeur dans le développement d'une suite dont on attend des nouvelles.Parallèlement,a lui atteint les 2 millions, dépassant les prévisions de la maison-mère et un véritable lancement record aussi bien en ventes qu'en revenus pour PLAION (ex-Koch Media).Enfin, Embracer annonce avoir trois morceaux pour cette année fiscale (qui se terminer en mars 2024) avecet. Ce dernier accueille d'ailleurs un nouveau trailer pour présenter la classe Challenger.Pour la prochaine année fiscale (avril 2024 à mars 2025), Embracer publiera au moins 4 AAA, sans spécifier lesquels, mais on peut légitimement parier suret potentiellement