Alone in the Dark prend RDV cette semaine

Confirmant la rumeur d'il y a quelques jours, le remake deprépare bien une présentation neuve cette semaine et ce ne sera pas pour le PlayStation Showcase mais plus ou moins le lendemain, plus exactement à 02h00 du matin dans la nuit du jeudi à vendredi.L'équipe en profitera pour répondre à quelques interrogations de la communauté, pour pourquoi pas repartir avec une date de sortie fixe (PC, PlayStation 5 et Xbox Series).