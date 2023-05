Marvel's Spider-Man 2 : Insomniac dément les récentes rumeurs d'un mode coopération Marvel's Spider-Man 2 : Insomniac dément les récentes rumeurs d'un mode coopération

Aujourd'hui même, ou plutôt hier soir si l'on prend en compte le décalage horaire, le doubleur officiel (US) de Miles Morales pour le futur Marvel's Spider-Man 2 a sous-entendu lors d'une émission radio la possibilité d'un mode coopération pour le précité.



Une potentielle surprise, surtout que Insomniac Games recrute depuis un moment sur le sujet, mais non, ce ne sera pas pour les suites des aventures des deux hommes-araignées : le développeur s'est vu obligé de rebondir sur le sujet en déclarant officiellement que Marvel's Spider-Man 2 serait une expérience 100% solo.



Du coup, de quoi parlait Nadji A.Jeter ? Pour certains, un simple quiproquo avec un gameplay offrant possiblement des actions en coop (mais pour un jeu néanmoins solo), et pour d'autres l'éventuelle possibilité d'un mode spécial coop à part dans le cadre d'un suivi. Un peu à l'instar de Ghost of Tsushima Legends par exemple.