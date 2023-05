[Rumeur] Kotaku : le Star Wars d'Ubisoft serait bien plus avancé qu'on ne le croit [Rumeur] Kotaku : le Star Wars d'Ubisoft serait bien plus avancé qu'on ne le croit

Officiellement, nous savons tous qu'un projet Star Wars se prépare chez Ubisoft Massive, plus précisément un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Depuis quand, ça c'est la grande inconnue mais les débuts du chantier doivent dater de plusieurs années si l'on en croit deux sources distinctes de Kotaku expliquant que le projet arrive (déjà ??) en bout de route.



Ubisoft a en effet déclaré que outre les trois morceaux majeurs annoncés pour le 31 mars 2024 (Assassin's Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora et l'arlésienne Skull & Bones), un quatrième AAA viendra se greffer dans le planning et, vous l'avez compris, on parle bien du Star Wars en question.



Surprenant, même si les mêmes sources expliquent que par l'ambition derrière ce projet et la volonté appuyée d'Ubisoft de proposer enfin un nouveau blockbuster « non-Assassin's Creed » (ce qui n'est pas arrivé depuis un moment), un glissement vers l'année fiscale est tout à fait de l'ordre du possible mais dans tous les cas, les choses avancent vite et on se dit qu'une première présentation pourrait tomber pour le prochain Ubisoft Forward.