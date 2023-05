Mortal Kombat 1 : leak du Kombat Pack 1, avec confirmation des guests Mortal Kombat 1 : leak du Kombat Pack 1, avec confirmation des guests

Encore un leak des vilains d'Amazon, touchant le récemment officialisé Mortal Kombat 1 et plus précisément son « Kombat Pack 1 » dont on connaissant déjà le skin de la légende Jean Claude Van Damme (dès le lancement), mais on a aussi maintenant le contenu concret… permettant de confirmer la rumeur des guests.



Les 6 personnages :



- Quan Chi

- Omni Man (Invincible)

- Ermac

- Peacemaker (DC, Suicide Squad)

- Takeda

- Homelander (The Boys)



Les 5 « Kameos » :



- Tremor

- Johnny Cage

- Khameleon

- Mavado

- Ferra



On rappelle que les « Kameos » seront des supports d'assistance pour les combats, et qu'ils peuvent être totalement inédits ou différents sur certains aspects des « jouables ». En gros, on peut très bien avoir Johnny Cage parmi le roster du lancement ou en suivi.