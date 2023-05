Selon Jim Ryan, Ghost of Tsushima a réussi à dépasser le million de ventes au Japon

Sucker Punch rejoint la bien courte liste de développeurs occidentaux qui sont parvenus à lancer un titre ayant dépassé le million de ventes au Japon. On parle ici de(PS4/PS5) dont les données ont été révélées officiellement par Jim Ryan lors d'une interview accordée à Famitsu, et on peut estimer de faire des ventes numériques de l'ordre de 40 à 50 %.On vous épargnera le reste de l'interview, faite de «sera un jeu sans compromis technique », « le Japon a toujours une grande importance pour Sony » et « l'avenir du PSVR2 est radieux ».