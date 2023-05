Charts US : excellent départ pour Star Wars Jedi : Survivor, et la bonne surprise Dead Island 2 Charts US : excellent départ pour Star Wars Jedi : Survivor, et la bonne surprise Dead Island 2

Circana (anciennement NPD) nous fait le bilan du mois d'avril 2023 concernant le marché US, où comme sur d'autres territoires, les lancements conjoints de Star Wars Jedi : Survivor et Dead Island 2 ne furent pas suffisant pour lutter contre les chiffres d'avril 2022 (-5%), à l'époque porté par l'énorme succès commercial LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.



Concernant le hardware, pendant que la Xbox Series reste à la traîne sans savoir dans quelles proportions, la Switch passe en ventes devant la PlayStation 5 grâce à l'arrivée du modèle OLED Collector sur Zelda : Tears of the Kingdom. Une PS5 qui se contente de faire 18 % mieux que l'an dernier, moment où elle était encore fortement impactée par les problèmes de stocks.



En volume de ventes :

1) Nintendo Switch

2) PlayStation 5

3) Xbox Series



En valeur de ventes :

1) PlayStation 5

2) Nintendo Switch

3) Xbox Series



Quelques détails :



- Puissance de la licence oblige, Star Wars Jedi : Survivor est en 48h la 4e meilleure vente de l'année aux USA. On peut féliciter Respawn, autant que Deep Silver qui a continué de croire en Dead Island 2.

- Les petites surprises du mois sont Mega Man Battle Network Legacy Collection (quelle excuse maintenant pour ne pas produire un nouvel épisode) et Minecraft Legends à la 11e place, tandis que la tentative de résurrection rapide de Advance Wars n'a visiblement pas porté ses fruits.

- Notons le retour de plusieurs jeux Mario, lié à un certain film.





MEILLEURES VENTES POUR AVRIL 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Star Wars Jedi : Survivor

2. Dead Island 2

3. MLB The Show 23

4. Resident Evil 4 Remake

5. COD Modern Warfare II

6. Hogwarts Legacy

7. EA Sports PGA Tour

8. Mega Man Battle Network Legacy Collection

9. FIFA 23

10. Mario Kart 8 Deluxe



11. Minecraft Legends

12. Elden Ring

13. Minecraft

14. Final Fantasy I-VI Bundle

15. Advance Wars 1+2

16. New Super Mario Bros. U Deluxe

17. The Last of Us : Part 1

18. Pokémon Ecarlate & Violet

19. Madden NFL 23

20. Super Mario 3D World + Bowser's Fury





MEILLEURES VENTES 2023

(Pas de données numériques pour Nintendo et Take-Two)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Hogwarts Legacy (=)

2. COD Modern Warfare II (=)

3. Resident Evil 4 Remake (=)

4. Star Wars Jedi : Survivor

5. MLB The Show 23 (+1)

6. Dead Island 2 (NEW)

7. Dead Space Remake (-2)

8. FIFA 23 (-2)

9. Madden NFL 23 (-5)

10. Elden Ring (-2)



Virés du classement : The Last of Us Part 1 et GOW Ragnarok.