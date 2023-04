Les réservations de Diablo IV (et le succès de MW2) assurent les revenus Q1 d'Activision Blizzard Les réservations de Diablo IV (et le succès de MW2) assurent les revenus Q1 d'Activision Blizzard

Bien malin celui qui arrivera à estimer la finalité de l'affaire Activision x Xbox, mais en attendant, on peut dire que l'éditeur de Call of Duty se porte parfaitement bien, et c'est tant mieux car il faut maintenant rassurer les investisseurs après la légère chute en bourse suite à la décision du CMA.



Et pour le trimestre qui s'est conclus, Activision affiche ses biceps avec une hausse de 87 % du bénéfice net par rapport à l'année dernière à la même période, et ce pour de multiples raisons :



- Les performances de Modern Warfare 2.

- Une croissance « à deux chiffres » pour le mobile.

- De très fortes précommandes pour Diablo IV.



Pour ce dernier point, c'est un peu le cheat-code vu que l'argent mis en poche ne le sera donc pas durant le trimestre actuel lors de la sortie du concerné (le 6 juin) mais qu'importe, les « indicateurs » concernant le lancement sont suffisamment au vert pour rassurer les dirigeants, avec également de bonnes perspectives d'ici la fin de l'année : le lancement de COD Warzone Mobile et d'un « nouveau » Call of Duty, supposé être une sorte d'extension de luxe de Modern Warfare II (campagne supplémentaire et tout ce qu'il faut de maps).