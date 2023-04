Diablo IV : en mode de difficulté Hardcore, même le PVP sera soumis au permadeath

Pour les plus fous prêts à braver réellement le challenge de, il y aura comme chacun sait le mode Hardcore avec sa fonction permadeath à éviter impérativement pour ceux qui ont des problèmes de tension. Mais Adam Fletcher de Blizzard a fait savoir que ce quatrième épisode ira plus loin : dans ce mode, même le PVP sera à mort permanente.On imagine donc les hectolitres de larmes qui seront versées dans « Les Champs de la Haine », zone spécialisée dans le PVP et où nombreux seront les imprudents qui tenteront de débloquer le défi des « 10 kills PVP en mode hardcore ». Bonne chance à eux.A part ça, le développeur nous lâche un nouveau carnet de développeur sur tout ce qui tient aux classes et aux build, en rappelant qu'une phase de tests des serveurs sera accessible à tous du vendredi 12 mai au dimanche 14 mai (21h dans les deux cas) afin que tout soit carré pour le lancement prévu le 6 juin.