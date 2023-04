343i : Microsoft confirme le départ de Joseph Staten 343i : Microsoft confirme le départ de Joseph Staten

Encore au stade de rumeur, le départ du vétéran Joseph Staten est officiellement confirmé par Microsoft : l'ancienne star de Bungie depuis les débuts de Halo jusqu'à Destiny n'aura donc passé que 9 ans au sein de 343 Industries, marqué par l'échec de Halo Infinite.



De la part de l'éditeur comme du concerné, les communiqués sont plein de bons mots et de remerciements dignes d'une déclaration générée par une IA, et on se contentera de dire que ce divorce marque l'actuelle transition vers un nouveau départ pour 343 Industries, qui continuera de supporter Halo Infinite au moins pour tout ce qui touche le multi et le créatif (la Forge), tout en incarnant une maison-mère pour l'avenir d'une franchise cette fois potentiellement entre les mains de plusieurs développeurs externes.



Selon plusieurs rumeurs communes aux nombreux insiders dont Jason Schreier, les prochains Halo passeront sous Unreal Engine 5, dont le projet de Certain Affinity (une sorte de Battle Royale, avec ses propres aspects bien à lui).