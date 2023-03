Atlas Fallen : moins d'un mois après l'annonce d'une date, voilà un gros report

Ce n'est pas la première fois que ça arrive mais ça a toujours cette odeur de mauvaise blague : moins d'un mois après avoir annoncé une date de sortie pour(le 16 mai), Deck13 se dit que finalement « nop » et préfère retarder le lancement, pas qu'un peu d'ailleurs : le 10 août 2023.Le communiqué indique que l'équipe souhaite bénéficier « d'un peu plus de temps » pour pouvoir rendre suffisamment « mémorable » son expérience RPG, jouable seul et en coopération, sans savoir si l'on se rapprochera de l'exigence d'un Souls comme le voudrait le CV du développeur (notamment).