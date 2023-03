Les départs de Playground Games auront donc mené à la création de deux nouveaux studios

Les départs qui ont touché Playground Games l'année dernière auront donc mené vers la création de non pas un mais deux studios. Car après l'annonce de « Maverick Games » par Mike Brown, ancien directeur créatif de, c'est maintenant « Lighthouse Games » qui vient de sortir du sol avec aux commandes Gavin Raeburn, l'un des co-fondateur de Playground.Détail : Playground Games, Maverick Games et Lighthouse Games sont du coup tous situés à Royal Leamington Spa, et tous travaillent joyeusement sur du AAA. On imagine d'ailleurs vu la trentaine de têtes chez Lighthouse (tous des anciens de Playground et Codemasters) que nous aurons affaire à du jeu de caisses, et quel que soit le résultat, sachez qu'un éditeur est déjà trouvé pour financer le projet. Reste à savoir qui.