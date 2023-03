Hitman ''4'' en pause pour un bon moment Hitman ''4'' en pause pour un bon moment

On pouvait s'en douter et IO Interactive ne possède pas la magie de faire pousser des développeurs (et de l'argent) sur les arbres : entre Project 007 et le Project Dragon (pour Microsoft), la boîte n'a plus les effectifs nécessaires pour travailler sur le prochain Hitman, mis en pause pour un bon moment.



Christian Elverdam a néanmoins assuré que d'ici à ce que les choses changent, le désormais nommé Hitman : World of Assassination continuera d'accueillir de nouvelles expérimentations, comme récemment le mode Freelancer proposant une expérience solo avec des mécaniques rogue.