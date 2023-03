Deep Rock Galactic va cette année s'offrir un spin-off façon Vampire Survivors

Vous avez retournépar tous les cotés ? Même les DLC ? Alors peut-être souhaiteriez vous donner sa prochaine chance à, confié au développeur indépendant Funday Games qui adaptera le genre à la licence.En gros, une expérience de survie purement solo avec tir automatique, mais où l'on gardera les traits de « DRG », comme l'exploitation des ressources et le besoin de se fondre dans les profondeurs pour ensuite faire demi-tour pour ramener un maximum de choses en stock.L'accès anticipé est signé pour cette année sur Steam avec pour commencer :- 4 personnages jouables- Plus de 30 armes- Plus de 10 type d'ennemis- 1 à 3 boss- 3 à 5 biomes- Plusieurs types de défi