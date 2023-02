Le retour de l'event Level-5 Vision Le retour de l'event Level-5 Vision

Désormais de retour dans le game, Level-5 entend bien asseoir sa remise apparente sur de bons rails et annonce le retour de l'event « Level-5 Vision », à suivre le jeudi 9 mars à midi (heure FR) sur Youtube avec sous-titres US.



5 jeux seront au programme, dont un nouveau Megaton Musashi :



- Inazuma Eleven : Victory Road

- Decapolice

- Fantasy Life i

- Megaton Musashi wired

- Professor Layton and the New World of Steam



Oui, ça fait presque bizarre un « Level-5 Vision » sans Yo-Kai Watch...