Multiversus : une audience en chute libre Multiversus : une audience en chute libre

La Warner misait gros sur son MultiVersus, et a surpris tout le monde au lancement avec une énorme audience évidemment liée à son statut de F2P mais qu'importe : avec un pic à plus de 150.000 joueurs actifs sur Steam en période de lancement, ne restait plus qu'à maintenir la communauté sur la longueur… et il semble que nous assistons à un beau gâchis.



Alors que la Saison 1 voyait l'arrivée de 5 nouveaux combattants en l'espace de 2 mois, la Saison 2 qui a pourtant duré plus longtemps n'a eu qu'un seul nouveau protagoniste (en 3 mois) et l'absence de nouveautés dont un mode classé pourtant essentiel semble avoir eu raison de la très grande majorité des fans : VGC rapporte que l'audience est pour la première fois tombée cette semaine sous la barre des 1000 joueurs sur Steam.



A titre de comparaison, le tout aussi F2P Brawhalla a démarré modestement à 6400 joueurs en 2017, mais lui se maintient au-dessus des 10.000 joueurs sur Steam par jour depuis plus de 3 ans...