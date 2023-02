Wo Long : une date pour la démo jouable Wo Long : une date pour la démo jouable

Comme promis par Koei Tecmo et la Team Ninja, Wo Long : Fallen Dynasty aura droit à sa démo jouable pré-launch, avec une date de sortie annoncée pour le 24 février (aussi bien sur PC que consoles), qui permettra aux intéressés de se faire la main avant le lancement du jeu le 3 mars prochain.



Comme toute bonne démo, on pourra transférer ensuite sa progression dans le jeu complet et la terminer permettra de débloquer un accessoire bonus (un heaume).