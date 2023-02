Star Wars Jedi : Survivor aura des montures et un système de voyage rapide Star Wars Jedi : Survivor aura des montures et un système de voyage rapide

Parce que sa structure n'est pas la même et surtout parce que ce fut l'objet de quelques critiques sur le premier épisode, Star Wars Jedi : Survivor intégrera un système de voyage rapide pour éviter de constamment retraverser des zones sans utilité face à des ennemis qui ne rapportent plus rien.



Le réalisateur ajoute en passant que si vous souhaitez néanmoins privilégier l'exploration, au cas où vous auriez zappé un passage secondaire ou deux, nous aurons également droit à des montures pour aller un peu plus vite.



On aurait aimé vous inviter à patienter encore un peu plus d'un mois mais si vous n'étiez pas co depuis quelques jours, on rappelle que ce nouvel épisode toujours signé Respawn n'arrivera finalement que le 28 avril.