Pour cette année fiscale, Konami revoit ses objectifs de bénéfice à la baisse, et pas qu'un peu Pour cette année fiscale, Konami revoit ses objectifs de bénéfice à la baisse, et pas qu'un peu

Dans un document adressé avant tout aux actionnaires, Konami fait savoir tête baissée revoir totalement ses plans financiers pour l'année fiscale en cours (se terminant le 31 mars 2023) : l'objectif des bénéfices d'exploitation passe de 76,5 milliards de yens (environ 540 millions d'euros) à 42,4 milliards de yens (environ 300 millions d'euros).



Bien sûr, on parle là des résultats couvrant la totalité des branches de Konami, même hors JV, mais cette baisse vient spécifiquement de profit moindre engendré par « certains titres de la branche digitale ».



On ignore lesquels mais un est forcément à l'esprit : eFootball ne parvient décidément pas à décoller même depuis sa nouvelle version lancée en août dernier, alors que FIFA se fait de plus en plus puissant, le cru 2023 ayant les épaules pour devenir le plus gros succès de l'histoire de la franchise.



Konami qui à défaut de remplir les caisses autant que prévu se rattrapera sur son image avec la sortie de Suikoden I&II HD le 9 mars, le retour de Silent Hill via de multiples titres, et peut-être bientôt du Metal Gear à en croire divers sous-entendus.