James Gunn : les futurs jeux DC auront les mêmes acteurs que dans les films & séries TV James Gunn : les futurs jeux DC auront les mêmes acteurs que dans les films & séries TV

Ceux qui suivent l'actu de DC Comics sont au courant : les plans ont été dévoilés sur le reboot et la mise en place de la nouvelle « Phase 1 » au cinéma, en série TV sans oublier les animes, mais on n'oubliera pas la promesse de voir arriver de nouveaux jeux, et parole semble pour l'heure tenue selon les propos du nouveau responsable James Gunn.



Ce dernier a officialisé le fait que tous les futurs jeux (donc on imagine « après » Suicide Squad de Rocksteady) seront directement connectés au DC Universe, différence majeure avec Marvel et encore plus avec la nouvelle déclaration : les acteurs seront également les mêmes. Donc s'il y a un futur jeu Batman, ce sera le même que dans le futur film The Brave and the Bold.



Plus qu'à attendre au moins une première annonce concrète, avec toute la patience nécessaire quand on connaît les temps de développement, surtout que la « Phase 1 » ne débutera qu'en 2025.