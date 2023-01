Leak du menu de Suicide Squad : Kill the Justice League (avec boutique et Battle Pass)

Warner Bros prend son temps avant de véritablement amorcer la communication de(on parle gameplay là) et en attendant, l'éditeur devra faire avec la fuite d'un visuel du menu transpirant à plein nez la volonté du jeu à service : fonction social, matchmaking, Battle Pass, visiblement plusieurs types de monnaie et même une boutique…Nous étions prévenus des intentions multi de ce nouveau projet de Rocksteady et avant de crier au loup concernant d'éventuelles micro-transactions, on rappellera queen était dénué, donc patience (jusqu'au 26 mai 2023) et continuons de croiser les doigts, surtout après la vidéo des Game Awards qui donnait quand même bien envie.