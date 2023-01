MechWarrior prépare aussi sa suite

Hasard ou pas du calendrier, c'est au moment où la franchisepeaufine ses rouages pour un grand retour que Piranha Games annonce lui aussi un nouvel épisode pour sa série aux très gros méchas :, ou quel que soit son nom, est en développement avec déjà la promesse d'une grosse aventure solo en plus du online, mais le besoin de patienter jusqu'en fin d'année pour la première présentation en bonne et due forme.Pas de problème pour les fans : le suivi den'est pas encore terminé, et une quatrième extension (une nouvelle campagne de 12 missions) est attendue pour le 26 janvier.