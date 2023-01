Le Xbox Developer Direct devrait nous livrer les dates de Redfall, Forza et Minecraft Legends Le Xbox Developer Direct devrait nous livrer les dates de Redfall, Forza et Minecraft Legends

C'est bon à savoir, et c'est étrange que seule la branche allemande spécifie cela dans son communiqué concernant le « Developer_Direct » Xbox du 25 janvier : les dates de sortie de Redfall, Forza Motorsport et Minecraft Legends seront dévoilées durant le petit show.



La moindre des choses et pour rappel, aux dernières nouvelles, ces trois titres sont officiellement censés sortir pour ce premier semestre 2023, et même précisément le 2 mai pour Redfall selon diverses rumeurs.



On continue de croiser les doigts pour qu'il en soit de même pour Starfield.