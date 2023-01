Xbox : le service Ubisoft+ bientôt disponible ? Xbox : le service Ubisoft+ bientôt disponible ?

En janvier 2022, Ubisoft annonçait officiellement l'arrivée de son service « Ubisoft+ » sur supports Xbox, et un an plus tard, il semblerait qu'il soit enfin temps de mettre les choses à exécution : la base de données du store de l'éditeur (encore non public) affiche plusieurs jeux à télécharger « gratuitement » sur les machines concernées, laissant entendre un lancement proche du dit-service.



Reste à voir s'il s'agira d'un abonnement indépendant (très probable) ou d'une intégration directe au Game Pass, ce qui serait quand même un énorme coup de la part de Microsoft.