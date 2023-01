Deathloop : le doubleur de Colt relance la rumeur autour d'un nouveau projet Deathloop : le doubleur de Colt relance la rumeur autour d'un nouveau projet

Alors que Arkane termine tranquillement le chantier Redfall, nous pourrions bien réentendre prochainement parler de Deathloop avec aujourd'hui une relance de la rumeur autour de quelque chose difficile à spécifier : extension ou suite ?



Car Jasen Kelley, le doubleur US de Colt et accessoirement quelqu'un qui ne semble pas connaître la signification du mot embargo, avait déjà déclaré en mai 2012 être retourné à l'étape de l'enregistrement en utilisant expressément le hashtag #Deathloop, et l'homme enfonce maintenant le clou en balançant lors d'une interview avec Streamily que lui et Ozioma Akagha (la doubleuse de Julianna) étaient toujours en train de travailler avec Arkane pour cette franchise.



On retourne patienter, en espérant tout de même pour les fans ne pas repartir avec un simple pack de persos DLC pour Redfall.