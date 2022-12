Shiren the Wanderer 5 a passé le demi-million

Loin d'être le genre le plus populaire du marché, le donjon-RPG pur jus peut encore surprendre, preuve avec, épisode qui nous renvoie en 2010 avec un lancement en toute discrétion sur la bonne vieille DS : 28.000 ventes (au Japon).Mais entre l'apport d'une version PS Vita puis plus récemment sur PC/Switch, sans oublier quelques fans occidentaux, Spike Chunsoft est tout fier d'annoncer que le titre a réussi avec le temps à dépasser le demi-million d'unités écoulées.Le genre d'annonce qui aurait été encore plus agréable si accompagnée de l'officialisation d'unmais il faudra encore patienter, en se disant que l'attente est quand même folle quand on sait que seulement 10 mois séparaient les sorties japonaises du quatrième et cinquième épisode.