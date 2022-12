The Cowabunga Collection : une première mise à jour, intégrant un mode en ligne pour TMNT IV The Cowabunga Collection : une première mise à jour, intégrant un mode en ligne pour TMNT IV

Fort d'un joli succès critique et commercial, la compilation Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection vient de s'offrir une « première » mise à jour d'importance, ajoutant un mode en ligne pour TMNT IV : Turtles in Time (SNES) en sachant que TMNT III (NES) aura droit à la même chose prochainement.



Hormis cela :



- De nouvelles astuces dans les guides stratégiques (Tournament Fighters)

- Contrôles personnalisables

- De nouveaux filtres pour les jeux GameBoy

- Remplacement de l'icône Switch

- Prise en compte des sticks arcade PlayStation et Xbox

- Nouvelles options pour le lobby

- Nouvelles options vies/difficulté dans la version Arcade US

- Améliorations audio

- Multiples corrections de bugs