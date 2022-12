PlayStation VR 2 : Resident Evil Village sera disponible dès le lancement du casque PlayStation VR 2 : Resident Evil Village sera disponible dès le lancement du casque

Bonne nouvelle : le DLC VR de Resident Evil Village sera prêt pour le lancement du PlayStation VR 2 (22 février 2023 on rappelle de nouveau), et ce sera totalement gratuit pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base sur PS5, aussi bien dans sa version standard que la GOLD Edition (pour les autres, vous pourrez l'acheter à part, à un prix encore inconnu).



Une bonne occasion pour le découvrir la première fois, et même le refaire par l'apport de nouvelles features de gameplay en lien avec les contrôleurs, comme le fait de pouvoir porter deux armes indépendamment.