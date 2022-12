God of War (Prime) : Amazon donne son feu vert God of War (Prime) : Amazon donne son feu vert

Alors que God of War Ragnarok commence à s'imposer (et sans surprise) comme l'un des gros succès commerciaux de l'année, on apprend que Amazon Prime Video vient de donner son feu vert pour l'adaptation en série TV Live.



Il faudra patienter pour connaître les acteurs, au moins celui qui incarnera Kratos, mais en attendant, on sait qui se chargera de mener le chantier : Rafe Judkins (La Roue du Temps) ainsi que le duo Mark Fergus et Hawk Ostby (The Expanse).



Croisons maintenant les doigts pour le reste.