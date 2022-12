[LEAK] Une date de sortie pour Diablo IV [LEAK] Une date de sortie pour Diablo IV

Spécialisé dans le datamining du Xbox Store, le compte Twitter « ALumia-Italia » déjà auteur de quelques leaks nous fait savoir que Diablo IV sortirait le 5 juin 2023, pour un poids de tout de même 80GO. Sur Xbox Series en tout cas.



Rien d'étonnant à ce que la date commence à apparaître même cachée dans la base de données des différents stores puisqu'il se murmure que l'officialisation (et l'ouverture des précommandes) aura lieu juste après les Game Awards, donc dans la nuit de jeudi à vendredi.



Quant à savoir si le jeu sera ou non dans le Game Pass, il faudra attendre la validation du rachat d'Activision qui, coïncidence, doit avoir lieu en juin au plus tard.