[LEAK] Steam lâche avant l'heure la date de sortie de Star Wars Jedi : Survivor [LEAK] Steam lâche avant l'heure la date de sortie de Star Wars Jedi : Survivor

Supposé avoir sa première présentation officielle pour les Game Awards, ou pas loin, Star Wars Jedi : Survivor se voit leaker sur Steam avec date de sortie, le 16 mars 2023, et même des détails concernant les bonus de précommande, tous purement esthétique.



Plus qu'à attendre que Electronic Arts et Respawn lâche la sauce pour cette adaptation parmi tant d'autres en cours, dont Star Wars Eclipse (Quantic Dream), Star Wars KOTOR Remake (dont on craint le pire) ou encore un projet chez Ubisoft Massive.