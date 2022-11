Monster Hunter : Capcom ne lâche rien et veut retenter sa chance sur mobile Monster Hunter : Capcom ne lâche rien et veut retenter sa chance sur mobile

La situation paraît toujours plus aberrante au fil des années : Capcom, l'un des plus gros éditeurs japonais, est incapable de percer dans l'univers du mobile là où tous les concurrents (Square Enix, Konami, Bandai Namco…) y font une bonne partie de leur beurre depuis des années. Même Nintendo aura au moins réussi un bon coup (un seul) avec Fire Emblem Heroes.



Inacceptable pour les têtes pensantes comme les actionnaires, quand bien même Capcom n'a pas à rougir de son CA depuis des années, et il était temps de reprendre les choses en main en s'associant officiellement avec TiMi Studios (la plus grosse branche de Tencent) pour développer un nouveau Monster Hunter sur mobile, qui on nous le promet livrera la même formule pour un titre prévu sur tous les territoires.



Et Capcom a raison d'y croire : TiMi Studios est responsable des versions mobiles d'Age of Empires et Call of Duty, chacune ayant connu un beau succès. En Chine du moins.