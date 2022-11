Le marché PC en forte croissance au Japon Le marché PC en forte croissance au Japon

Depuis quelques années se font de plus en plus nombreux les éditeurs japonais à placer leurs jeux sur PC, simultanément aux lancements console(s) ou même tardivement, ce qui on le sait a pour but de toucher un plus large public en occident… mais également rebondir sur une tendance directement au Japon.



On a rarement tendance à associer le Japon avec le jeu sur PC mais les choses évoluent à en croire le dernier rapport de « Kadokawa ASCII Research Laboratories », indiquant une étonnante croissance :



CA du marché global (PC, consoles, mobile) en 2021 :



- Équivalent à 13,7 milliards de dollars

- Ce chiffre serait plus élevé s'il n'y avait pas eu une chute drastique de la valeur du yens

- Sur ces 13,7 milliards, 896 millions viennent du marché PC

- C'est peu mais ce chiffre a quasiment doublé par rapport à 2018



Autres infos :



- En 2015, il y avait 45 millions de joueurs (tous supports confondus).

- Sur 45 millions, 11 millions jouaient sur PC.

- Sur ces 11 millions, 2,2 millions jouaient exclusivement à cette plate-forme.



- En 2021, il y avait 55,4 millions de joueurs (tous supports confondus).

- Sur 55,4 millions, 16 millions jouaient sur PC (+ 45 % en 6 ans).

- Sur 16 millions, 4,5 millions jouaient exclusivement à cette plate-forme (+ 100%).



Une belle croissance expliquée avant tout par la percée de nombreux gros titres multi occidentaux au Japon, certes pour la plupart disponibles sur consoles mais qui trouve un gros public sur PC : Minecraft, Fortnite, PUBG, Apex Legends...