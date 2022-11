Lancement record pour le ''dernier'' FIFA Lancement record pour le ''dernier'' FIFA

Après Activision et son Call of Duty : Modern Warfare II au lancement record, Electronic Arts fait de même en annonçant une semaine d'ouverture record pour FIFA 23 avec une hausse de 10 % des ventes par rapport au cru de l'année dernière (et +6 % pour l'audience Ultimate Team), avec 10,3 millions de joueurs la semaine de sortie.



Notez que ce chiffre inclus la version d'essai pour les abonnés EA Play (également Game Pass Ultimate) mais reste dans la même configuration supérieur à FIFA 22 (9,1 millions, et en dix jours).



Le titre s'offrira une MAJ gratuite le 9 novembre en lien avec la Coupe du Monde (sauf sur Switch), et on n'oubliera qu'il s'agit du tout dernier épisode de la franchise à avoir l'appellation « FIFA » avant de se transformer fin 2023 en EA Sports FC. Une lourde tâche marketing pour la transition, qui débutera dès juillet 2023 pour préparer le public.