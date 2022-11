The Last of Us (HBO) : un leak de la date

Signé au départ pour cette fin d'année avant de filer vers un vague 2023, l'adaptation en série TV dearriverait plus précisément pour le 15 janvier comme l'atteste cette fuite directement sur la plate-forme (non disponible chez nous).10 épisodes seront au programme de cette première saison (livrés au fil du temps et non en un unique jet), chacun de plus d'une heure, avec de nombreuses séquences inédites dont beaucoup grâce aux idées de Neil Druckmann, à l'époque supprimées du premier jeu.