[Rumeur] Star Wars Jedi : Survivor reprendrait sa communication en décembre

En mai dernier, au moment d'officialiser, Electronic Arts promettait une plus longue présentation « avant la fin d'année ». Et il faut croire que l'éditeur attendra vraiment le tout dernier moment, le renseigné Jeff Grubb nous apprenant que le rendez-vous aura lieu courant décembre, aucunement à cause de quelconque problèmes de développement, juste que EA mise désormais sur des campagnes de communication plus courtes et plus intenses (comme pourpar exemple).La sortie serait prévue pour mars 2023, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.