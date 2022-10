Digimon World N.O. revient sur Switch

En attendant le prochain, Bandai Namco prendra quelques piécettes faciles en ressortantsur Switch, bien des années après les versions PlayStation 4 et PlayStation Vita, et ce pour le 22 février 2023 (au Japon, à confirmer sur les autres territoires).On vous remet le trailer PS4/Vita pour vous faire une idée, sachant qu'en cas d'arrivée chez nous, la traduction FR devrait de nouveau être au rendez-vous, en plus de deux nouvelles features : un mode facile, et une option combat auto.