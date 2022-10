Splinter Cell Remake : le réalisateur David Grivel quitte finalement Ubisoft Splinter Cell Remake : le réalisateur David Grivel quitte finalement Ubisoft

On ne sait pas à quoi ressemblera exactement le remake de Splinter Cell, encore moins quand il sortira, mais dans tous les cas, ce projet se fera finalement sans David Grivel, réalisateur attitré qui vient pourtant d'annoncer faire ses valises d'Ubisoft pour partir vers « une nouvelle aventure ».



11 ans de service qui ont débuté par Ghost Recon Future Soldier avant de laisser Grivel tenter sa chance avec Sam Fisher (Splinter Cell Blacklist) puis le très parisien Assassin's Creed Unity pour finalement terminer sa carrière avec les trois derniers Far Cry (principaux) en date.



Pas de nom pour le remplacera qui fera revivre cette perle de l'époque 128 bits, avec un total remaniement graphique sous Snowdrop, des modifications dans le gameplay (que l'on imagine plus souple) et une narration « plus moderne », qu'importe la signification.