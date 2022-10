La licence Fallout fête ses 25 ans

Il y a 25 ans, la franchisedébutait sa carrière, et Bethesda compte fêter cela tout au long du mois après plusieurs petits events, à commencer dès aujourd'hui par une période d'essai gratuit dejusqu'au 10 octobre. Titre mal-aimé au départ mais qui s'est copieusement amélioré, ayant atteint 13 millions de joueurs (le PS Now et le Game Pass, ça aide).Du 12 au 18 octobre, les différents épisodes seront en promotion sur tous les supports, tandis querecevra une MAJ de contenu gratuit la semaine prochaine (une première depuis 4 ans).D'autres surprises sont à prévoir (un teaser de la série TV ?), mais la logique oblige à dire qu'il ne faudra rien attendre d'un, sa sortie n'étant pas prévue avant bien des années.