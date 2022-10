Crystal Dynamics interroge les fans sur le retour de la série Legacy of Kain

26 ans après les débuts de la franchise, et 19 ans après sa finalité non pas par souhait mais par obligation (plusieurs jeux ont été annulés), la sagaest de nouveau évoquée par Crystal Dynamics, probablement bien content d'obtenir un boost de liberté créative depuis son rachat par Embracer.Pour l'heure rien, si ce n'est un simple sondage à retrouver, où le développeur interroge la communauté sur l'avenir de cette licence vampirique mettant en scène Kain et Raziel. Remaster ? Remake ? Reboot ? Suite ? Et dans quel genre ?Il faudra en revanche patienter, ne serait-ce que pour trouver les effectifs nécessaires (hors recrutement à venir) vu que sur un peu moins de 300 employés, une centaine planche suraux cotés de The Initiative, la quasi-totalité du reste sur le retour desous Unreal Engine 5, et quelques-uns dans le fond sur le suivi de