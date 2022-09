[RUMEUR] Le prochain Need for Speed bientôt dévoilé, avec une date de sortie [RUMEUR] Le prochain Need for Speed bientôt dévoilé, avec une date de sortie

On se demandait encore récemment où avait pu passer le retour de Need for Speed et il semble que la présentation est pour très bientôt à en croire le jet d'informations tiré de plusieurs renseignés fiables du milieu dont The Snitch et Tom Henderson, avec le résumé suivant :



- Se nommera bien Need for Speed Unbound

- Présentation prévue début octobre

- Premier trailer de 2 à 3 minutes sous un morceau de A$AP Rocky

- Prévu le 2 décembre uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series



Si confirmé, la date de sortie est plutôt intéressante : c'est le même jour que sort The Callisto Protocol, titre qui compte couper l'herbe sous le pied de Dead Space Remake, autre production EA.