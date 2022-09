[Rumeur] Le projet Marvel de Amy Hennig réunirait Captain America et Black Panther (WW2)

On sait officiellement que demain soir, ce vendredi 9 septembre à 22h, se tiendra le « Disney & Marvel Games Showcase » où nous aurons des informations sur le mystérieux projet Marvel de Skydance New Media (le nouveau studio de Amy Hennig).Et si l'on en croit le réputé fiable compte Twitter « MCU Status », ce projet de l'ancienne star de Naughty Dog et prendrait place durant la deuxième Guerre Mondiale, où seront réunis Captain America et Black Panther face aux forces de Hydra.Rendez-vous demain pour la confirmation (ou le démenti).